Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистан прибыл Генеральный директор МАГАТЭ — цель визита

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Узбекистан прибыл Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба Агентства «Узатом».

Источник: Sputnik.uz

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл с двухдневным официальным визитом в Республику Узбекистан».

говорится в сообщении.

Он примет участие в международной конференции на тему «Перспективы использования атомной энергии в мирных целях в устойчивом развитии государств-членов Организации исламского сотрудничества: международный и национальный опыт», которая пройдет в Самарканде 5 декабря.

Мероприятие, направленное на укрепление международного сотрудничества и выработку стратегий для безопасного использования атомной энергии, соберет ведущих специалистов и экспертов из стран Организации исламского сотрудничества, Центральной и Южной Азии, России, Ближнего Востока.

энергетика