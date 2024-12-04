В Узбекистан прибыл Генеральный директор МАГАТЭ — цель визита

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл с двухдневным официальным визитом в Республику Узбекистан».
Он примет участие в международной конференции на тему «Перспективы использования атомной энергии в мирных целях в устойчивом развитии государств-членов Организации исламского сотрудничества: международный и национальный опыт», которая пройдет в Самарканде 5 декабря.
Мероприятие, направленное на укрепление международного сотрудничества и выработку стратегий для безопасного использования атомной энергии, соберет ведущих специалистов и экспертов из стран Организации исламского сотрудничества, Центральной и Южной Азии, России, Ближнего Востока.