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Каслинский район Челябинской области преобразуют в округ

Каслинский район Челябинской области преобразуют в округ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующая информация опубликована в соцсетях районного Собрания депутатов.

«Депутаты инициировали преобразование Каслинского муниципального района путем объединения всех поселений в Каслинский муниципальный округ. Это общефедеральная тенденция, позволяющая устранить “карусель” полномочий на муниципальном уровне», — говорится в комментарии.

Вместо администрации поселения появится территориальный отдел администрации Каслинского округа, где жители смогут напрямую обратиться к руководству или специалистам.

«На данный момент предстоит инициативу провести через публичные слушания, а затем будут определены сроки завершения процедуры преобразования», — уточнили в СД.

Накануне стало известно, Красноармейский район также преобразуют в муниципальный округ — планируется объединить 15 сельских поселений и упразднить их представительные органы.

Напомним, ранее эту процедуру прошли Коркинский, Саткинский, Нязепетровский, Пластовский и Каслинский районы. В результате поселения — районные центры, ранее являвшиеся отдельным административным образованием с отдельной администрацией и бюджетом, объединяются с поселениями района в единую административную единицу. Позже инициативу о преобразовании выдвинули в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.