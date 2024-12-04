Каслинский район Челябинской области преобразуют в округ

Напомним, ранее эту процедуру прошли Коркинский, Саткинский, Нязепетровский, Пластовский и Каслинский районы. В результате поселения — районные центры, ранее являвшиеся отдельным административным образованием с отдельной администрацией и бюджетом, объединяются с поселениями района в единую административную единицу. Позже инициативу о преобразовании выдвинули в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.