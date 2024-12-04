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Слюсарь: Ростовская область расторгнет контракт с «Экострой-Дон»

Причина — компания не выполняет свои обязанности.

Источник: Reuters

Ростовская область планирует расторгнуть контракт с компанией «Экострой-Дон». Такое решение принял врио губернатора Юрий Слюсарь. Региональные власти намерены через суд прекратить все договоренности с оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Для этого 27 ноября был подан соответствующий иск.

Причина — компания по обращению с отходами не выполняет свои обязанности. Она уже получила шесть предупреждений, но ситуация не улучшается. Местные жители постоянно жалуются на мусорные свалки.

Напомним, «Экострой-Дон» с 2018 года обслуживает 13 городов и районов Ростовской области.