В Казахстане увеличат количество постаматов и разрешат забирать посылки «третьим лицам»

Сегодня выдача почтовых отправлений в «Казпочте» полагается только лично адресату. Если посылку захочет получить близкий родственник — ему потребуется доверенность. Это крайне неудобная процедура для почтовых отделений. И, тем более, — для почтовых курьеров, которые доставляют посылки на дом, в том числе и товары из маркетплейсов, которые им нужно отдать только в руки заказчика.