В Казахстане увеличат количество постаматов и разрешат забирать посылки «третьим лицам»

Сегодня «Казпочта» владеет сетью 1,8 тыс. сельских отделений на о всей территории Казахстана. С начала года компанией задекларировано около 1,5 млн различных почтовых отправлений.
За 9 месяцев этого года «Казпочтой» было доставлено 25 млн печатной корреспонденции. Но в условиях цифровой трансформации клиентская база компании поменялась. Например, для сельских жителей почта остается главным поставщиком почтовых, финансовых и агентских услуг, обеспечивая доступ к необходимым сервисам. Сегодняшний клиент «Казпочты» — это активный пользователь цифровых почтовых сервисов, электронной коммерции, а также малый бизнес — предприниматели и ремесленники.
Услуги доставки бумажных писем и периодических изданий ежегодно сокращаются. Поэтому для национального почтового оператора важно не потерять логистическую инфраструктуру и найти для неё новые варианты для развития.
«Благодаря цифровым технологиям, при наличии соответствующего пин-кода или QR-кода, предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товара из маркетплейса в почтовое отделение и на дом. Также документ предусматривает установку и использование постоматов. Данная норма необходима для размещения их в объектах кондоминиума (ОСИ) — объединение собственников имущества многоквартирного дома».
Сегодня выдача почтовых отправлений в «Казпочте» полагается только лично адресату. Если посылку захочет получить близкий родственник — ему потребуется доверенность. Это крайне неудобная процедура для почтовых отделений. И, тем более, — для почтовых курьеров, которые доставляют посылки на дом, в том числе и товары из маркетплейсов, которые им нужно отдать только в руки заказчика.
С принятием закона эта процедура упрощается. Товары смогут получать третьи лица, но только если они назовут курьеру в момент получения код SMS, направленный на телефон заказчика. Можно будет также получить посылку по QR-коду.
Не станут ли SMS-коды, которые «Казпочта» использует для оповещения и идентификации получателей посылок, причиной утечки данных казахстанцев? Такой вопрос прозвучал от депутатов мажилиса.
«Генерация SMS или QR-кода будет исключительно происходить в личном кабинете пользователя приложения “Казпочты”, поэтому здесь рисков нет. Что касается мошенников, то в данном случае передача кодов идентификации будет происходить при непосредственном физическом контакте. Поэтому здесь риски минимальны — дистанционно никто никого просить передать код не будет. Это будет происходить так же, как сегодня мы получаем посылки с других коммерческих маркетплейсов».
Кстати, эту функцию, возможно, реализуют через сервис Egov.kz.
Из полотна законодательства удаляются отмершие сервисы, которые уже никто не пользуется. В частности, отправка открыток или посылок. Сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции. Исключается понятие «почтовый ящик». Ему на смену приходят «постоматы», которые сегодня используются многими маркетплейсами.
«Кроме традиционных почтовых услуг в филиалах происходит приём коммунальных платежей, выплата и доставка пенсии, пособий, оплата мобильных услуг, открытие счетов, снятие наличных, погашение кредитов БВУ. Есть филиалы, которые выполняют и другие функции, например, реализация железнодорожных билетов. Именно поэтому сохранить инфраструктуру национального оператора сегодня критически важно».
Но, пожалуй, самое главное положение обновленного закона о почте — это продление сроков пилотного проекта по оказанию «Казпочтой» услуг таможенного брокера. Это очень важно, поскольку с августа 2023 года компания является оператором электронной торговли, и это обеспечивает комфорт для покупателей.
Важно, что это обеспечивает полную прозрачность международной торговли на мировых электронных торговых площадках. Отметим, что крупные мировые маркетплейсы платят налоги в бюджет Казахстана.