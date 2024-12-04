Губернатор Самарской области навестил пострадавшего в школьном конфликте мальчика

«Двое ребят постарше побили семиклассника. Заезжал к парню в больницу, мы с ним поговорили. У него все хорошо. Парень на самом деле очень боевой. Химик в будущем. Но и спортсмен при этом. Себя в обиду не дал. И защищал он свою семью. У парня все хорошо, а будет еще лучше», — сказал Вячеслав Федорищев на заседании губдумы 3 декабря.