Губернатор Самарской области навестил пострадавшего в школьном конфликте мальчика

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев навестил школьника, который попал в больницу после конфликта с ребятами постарше. Глава региона рассказал, как сейчас себя чувствует мальчик.
«Двое ребят постарше побили семиклассника. Заезжал к парню в больницу, мы с ним поговорили. У него все хорошо. Парень на самом деле очень боевой. Химик в будущем. Но и спортсмен при этом. Себя в обиду не дал. И защищал он свою семью. У парня все хорошо, а будет еще лучше», — сказал Вячеслав Федорищев на заседании губдумы 3 декабря.
По его словам, ситуацию взял на контроль вице-губернатор Александр Фетисов. Он встретился с участниками конфликта, чтобы оказать необходимую помощь, содействие по тактике.
Напомним, ранее стало известно, что два брата-восьмиклассника напали в Самаре на школьника помладше. Они распылили ему в лицо перцовый баллончик. Мальчику понадобилась помощь медиков. Следователи завели дело о хулиганстве. Доклад о ходе его расследования предоставят главе СК РФ Александру Бастрыкину.