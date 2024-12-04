Губернатор Краснодарского края сделал подарок осиротевшей девочке

Жительница Кубани направила обращение к губернатору Краснодарского края на «Прямую линию»(18+). Глава региона начал решать частные вопросы, включая запрос женщины, еще до начала эфира. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Как стало известно из ведомства, отец шестилетней девочки погиб в ходе специальной военной операции. Перед случившимся он пообещал подарить ей велосипед, однако не успел. Мама девочки рассказала историю в обращении к Кондратьеву. Глава региона исполнил мечту ребенка, передав велосипед через мэра Краснодара Евгения Наумова.
Накануне «Прямой линии», которая состоится 4 декабря в 12:00, в администрацию поступило не менее 9,8 тысяч обращений. Около 4,8 тысяч вопросов направили через чат-бот в Телеграмме (18+), порядка четырех тысяч поступило по телефону, а остальную часть передали с помощью портала «Госуслуг».
Трансляция прямого эфира с Вениамином Кондратьевым пройдет на трех телеканалах и шести радиостанциях. Напомним, что вопросы жителей края продолжают принимать по указанным способам связи.