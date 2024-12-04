Губернатор Краснодарского края сделал подарок осиротевшей девочке

Накануне «Прямой линии», которая состоится 4 декабря в 12:00, в администрацию поступило не менее 9,8 тысяч обращений. Около 4,8 тысяч вопросов направили через чат-бот в Телеграмме (18+), порядка четырех тысяч поступило по телефону, а остальную часть передали с помощью портала «Госуслуг».