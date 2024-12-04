Карлсон: США сейчас в состоянии войны с Россией, но американцы этого не знают

Карлсон приехал в Россию уже во второй раз, он был в столице РФ в феврале, когда записывал интервью с президентом Владимиром Путиным.
Мы смотрели из США, как администрация Байдена толкает мир к более близкому конфликту с Россией, которая обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Это ускорилось с тех пор и достигло апогея в течение нескольких недель после избрания Трампа.
Американский журналист напомнил, как на фоне избрания нового президента США действующая американская администрация приняла решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ и к чему это привело.
«Мы безусловно, находимся в горячей войне с Россией, в необъявленной войне, которую мы не выбирали и которую большинство американцев не хотят, но она продолжается… Мы ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории».
О том, что США напрямую участвуют в вооруженном конфликте, большинство американской аудитории не знает, так как получает новости только от NBC и от New York Times, отмечает журналист.
«Мы обнаружили, что в Вашингтоне нет никого, кто работал бы над недопущением ядерной войны. Поэтому я здесь, в Москве, чтобы донести американцам российскую точку зрения», — добавляет Карлсон.
Американский журналист сообщил, что записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Некоторые подробности из этой беседы рассказала официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова. По ее словам, интервью сейчас переводится, так как беседа шла на английском языке, посмотреть его можно будет через пару дней.
Карлсон намеревался также донести до американской аудитории украинскую точку зрения, однако американское посольство в Киеве не дало ему разрешения поговорить с Зеленским.