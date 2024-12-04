«Орешник» против THAAD: военный эксперт оценил потенциал вооружения

Противоракетные комплексы THAAD и Arrow-3 Киев просил у стран НАТО для защиты от российского «Орешника». Эксперт считает, что эти системы не в состоянии отразить удар новой ракеты средней дальности с гиперзвуковым оснащением.
Леонков объяснил, что противоракетные системы являются аналогами друг друга. Arrow-3 («Хец-3») использовался в Израиле для отражения ударов иранских гиперзвуковых ракет, но безуспешно. Обе батареи ликвидировали.
Эксперт уточнил, что иранские гиперзвуковые ракеты по своим возможностям проигрывают ракетам второго поколения, к которым относится «Орешник». По данным военного аналитика, российская ракета обладает более высокой маневренностью и ее не могут засечь все стоящие сейчас на вооружении у других стран радиолокационные и космические комплексы обнаружения.
По словам Леонкова, «Орешник» обладает высокой маневренностью и практически невидим для радиолокационных и космических систем обнаружения противника. Новая российская ракета постоянно маневрирует на всем участке полета, а разделяющиеся головные части меняют местоположение на скоростях порядка 10 чисел Маха.
«С ракетой, которая обладает такими характеристиками, американская система THAAD не справится от слова совсем», — цитирует Леонкова «Инфо 24».
Эксперт уверен, что в Пентагоне отдают себе отчет, что их противоракетная система THAAD бесполезна для борьбы с российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Именно по этой причине просьбу Украины по предоставлению комплекса не удовлетворят.
Военный аналитик уверен, что американцы опасаются понизить уровень авторитета США как ведущей технологической державы в области вооружения.
«К тому же стоимость одной батареи THAAD составляет от двух миллиардов долларов», — добавил Леонков.
Напомним, Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении для удара по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Атака стала ответом на удары ВСУ с применением западных дальнобойных ракет.
Агентство Associated Press прокомментировало испытание «Орешника», назвав его прямым сигналом Западу. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что скорость боеголовки ракеты «Орешник» не позволит комплексам противовоздушной обороны (ПВО) отразить ее удар.