«Орешник» против THAAD: военный эксперт оценил потенциал вооружения

Эксперт уточнил, что иранские гиперзвуковые ракеты по своим возможностям проигрывают ракетам второго поколения, к которым относится «Орешник». По данным военного аналитика, российская ракета обладает более высокой маневренностью и ее не могут засечь все стоящие сейчас на вооружении у других стран радиолокационные и космические комплексы обнаружения.