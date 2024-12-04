Астана и Бишкек договорились о развитии туризма и увеличении поставок сельхозпродукции

По итогам подписан ряд документов, среди которых:
итоговый Протокол 12-го заседания Межправительственного совета; Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции; Меморандум о сотрудничестве в области развития туризма.
Кроме того, достигнута договоренность об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.
Также стало известно, что более 1,2 млрд долларов составил за девять месяцев товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном.