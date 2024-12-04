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Астана и Бишкек договорились о развитии туризма и увеличении поставок сельхозпродукции

Третьего декабря участники Межправсовета Казахстана и Кыргызстана рассмотрели планы по укреплению водно-энергетического сотрудничества. Отмечено, что поливной сезон 2024 года прошёл успешно, благодаря принятым правительствами совместным мерам, и высказано намерение о продолжении системной работы в данном направлении, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: primeminister.kz

По итогам подписан ряд документов, среди которых:

итоговый Протокол 12-го заседания Межправительственного совета; Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции; Меморандум о сотрудничестве в области развития туризма.

Кроме того, достигнута договоренность об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.

Также стало известно, что более 1,2 млрд долларов составил за девять месяцев товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном.

экономика
торговля
туризм и отдых