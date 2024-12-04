Астана и Бишкек договорились о развитии туризма и увеличении поставок сельхозпродукции

Третьего декабря участники Межправсовета Казахстана и Кыргызстана рассмотрели планы по укреплению водно-энергетического сотрудничества. Отмечено, что поливной сезон 2024 года прошёл успешно, благодаря принятым правительствами совместным мерам, и высказано намерение о продолжении системной работы в данном направлении, передаёт BaigeNews.kz.