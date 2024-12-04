Законопроект о почтовой связи принят в первом чтении

Проектом закона устанавливается, что национальный оператор почтовой связи обеспечивает (организует) проектирование, создание, модернизацию, эксплуатацию и сопровождение единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений, является ее владельцем и оператором. Расширяются полномочия правительства в части определения порядка функционирования системы учета и хранения данных, в том числе перечня информации о почтовых отправлениях, подлежащей централизованному сбору и хранению в данной системе.