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Законопроект о почтовой связи принят в первом чтении

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь “О почтовой связи”, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Проект закона внесен Советом Министров 28 октября. Он разработан в целях выявления предметов и веществ, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях.

Проектом закона устанавливается, что национальный оператор почтовой связи обеспечивает (организует) проектирование, создание, модернизацию, эксплуатацию и сопровождение единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений, является ее владельцем и оператором. Расширяются полномочия правительства в части определения порядка функционирования системы учета и хранения данных, в том числе перечня информации о почтовых отправлениях, подлежащей централизованному сбору и хранению в данной системе.

Предусматривается обязанность операторов почтовой связи передавать в систему учета и хранения данных информацию о почтовых отправлениях, принятых ими от пользователей услуг почтовой связи.

Устанавливается обязанность операторов почтовой связи обеспечивать круглосуточный доступ к системе учета и хранения данных органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.

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