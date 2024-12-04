Трампу предложили три мирных плана с уступками Украины

Один из источников Reuters заявил, что на данный момент есть три главных предложения: от специального посланника по урегулированию на Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса и экс-главы нацразведки Ричарда Гренелла. Все они подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и ее отказ от членства в НАТО.