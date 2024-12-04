Трампу предложили три мирных плана с уступками Украины

Советники избранного президента США Дональда Трампа выдвигают предложения по завершению конфликта на Украине, которые содержат ее территориальные уступки России, передает Reuters.
Агентство со ссылкой на четырех советников республиканца, пожелавших сохранить анонимность, пишет, что Трамп еще не созвал рабочую группу для создания мирного плана. Вместо этого в его команде разрабатываются идеи и предложения, каким тот может быть. При этом главная цель — заставить Москву и Киев пойти на переговоры.
Один из источников Reuters заявил, что на данный момент есть три главных предложения: от специального посланника по урегулированию на Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса и экс-главы нацразведки Ричарда Гренелла. Все они подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и ее отказ от членства в НАТО.
Как пишет Reuters, Трамп, скорее всего, будет «использовать кнут и пряник». Так, если от переговоров откажется президент Украины Владимир Зеленский, США прекратят поддержку Киева, а если российский лидер Владимир Путин — увеличат. Однако в конечном счете мирное соглашение будет зависеть от прямого общения Трампа, Зеленского и Путина, считают советники республиканца.
Украина настаивает на реализации «формулы мира», которая подразумевает вывод войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира».
Летом Путин выдвинул свои условия для прекращения огня, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма частью России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие санкций. Зеленский назвал это предложение ультиматумом, «которому нельзя доверять».
Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Его инаугурация состоится 20 января. Республиканец неоднократно критиковал военную помощь Украине и обещал ее отменить. Трамп также утверждал, что способен урегулировать конфликт «за сутки».