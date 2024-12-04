МИД Литвы уведомил Беларусь о прекращении таможенного соглашения

В ГТК заметили, что соглашение, регулирующее таможенные отношения Беларуси и Литвы на протяжении 20 лет, прекратит свое нормативное действие с 27 мая 2025 года. Сказано, что данный документ касается взаимодействия во многих сферах — от проведения таможенного контроля и обмена информацией до проведения совместных мероприятий, связанных с пресечением незаконного оборота наркотиков и психотропов.