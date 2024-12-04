МИД Литвы уведомил Беларусь о прекращении таможенного соглашения. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.
«Министерство иностранных дел Литвы уведомило Посольство Беларуси в Литве о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве», — говорится в сообщении.
В ГТК заметили, что соглашение, регулирующее таможенные отношения Беларуси и Литвы на протяжении 20 лет, прекратит свое нормативное действие с 27 мая 2025 года. Сказано, что данный документ касается взаимодействия во многих сферах — от проведения таможенного контроля и обмена информацией до проведения совместных мероприятий, связанных с пресечением незаконного оборота наркотиков и психотропов.
По информации ведомства, фактическое сотрудничество литовская сторона прекратила 2,5 года назад. Уточняется, что таможня Беларуси до последнего предлагала возможные варианты взаимодействия, которые игнорировала сопредельная сторона.
«Здесь очевидно, что позицию определяют не контрольные органы на границе, а литовские политики, которые не настроены на взаимодействие наших стран», — заметили в ведомстве.
В ГТК акцентировали внимание на то, что даже после такого готовы к открытому, равноправному диалогу по таможенным вопросам.
Таможня Беларуси также напомнила, что на границе Беларуси с Литвой, по решению последней, работают только два пункта пропуска. Речь идет про «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони»).
Тем временем «Беларуськалий» подал иск в международный суд на Литву из-за санкций.
Мы писали, что Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур из Беларуси.
Ранее КГБ обнародовал детали дела белоруса и поляка, сотрудничавших с разведкой Польши.