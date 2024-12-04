Казахстан и Польша намерены углублять сотрудничество во всех ключевых областях

В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления межпарламентских связей, расширения политического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций. Особое внимание уделено культурным и образовательным вопросам. Было указано, что Польша является популярным направлением для казахстанских студентов, и на данный момент их число составляет более 3 тысяч.
Заместитель министра подчеркнул, что Польша является важным партнёром Казахстана в Европейском союзе, выразив готовность к дальнейшему углублению сотрудничества во всех ключевых областях. Он также отметил важную роль 35-тысячной польской диаспоры в РК, которая активно способствует укреплению связей между двумя странами.
Польский депутат, в свою очередь, акцентировал внимание на положительной динамике двусторонних отношений и подтвердил приверженность углублению сотрудничества, включая развитие межпарламентских контактов.
По завершению встречи Р. Василенко пожелал польской стороне успехов в предстоящем председательстве в Совете ЕС в первой половине 2025 года.
Польша является одним из ведущих внешнеэкономических партнёров РК в Центральной и Восточной Европе. Казахстанско-польский товарооборот составляет свыше 80% от общего объёма торговли Польши со странами Центральной Азии. В 2023 г. товарооборот достиг 1,23 млрд долларов США. Прямые иностранные инвестиции из РП в РК с 2005 г. составили 447,8 млн долл. В РК работают 140 компаний с польским капиталом.
В парламентах РК и Польши действуют группы дружбы, направленные на укрепление сотрудничества между странами.