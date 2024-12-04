Казахстан и Польша намерены углублять сотрудничество во всех ключевых областях

Польша является одним из ведущих внешнеэкономических партнёров РК в Центральной и Восточной Европе. Казахстанско-польский товарооборот составляет свыше 80% от общего объёма торговли Польши со странами Центральной Азии. В 2023 г. товарооборот достиг 1,23 млрд долларов США. Прямые иностранные инвестиции из РП в РК с 2005 г. составили 447,8 млн долл. В РК работают 140 компаний с польским капиталом.