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Казахстан и Польша намерены углублять сотрудничество во всех ключевых областях

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко провёл встречу с Председателем Комитета по иностранным делам Сейма (нижняя палата парламента) Польши Павлом Ковалем, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления межпарламентских связей, расширения политического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций. Особое внимание уделено культурным и образовательным вопросам. Было указано, что Польша является популярным направлением для казахстанских студентов, и на данный момент их число составляет более 3 тысяч.

Заместитель министра подчеркнул, что Польша является важным партнёром Казахстана в Европейском союзе, выразив готовность к дальнейшему углублению сотрудничества во всех ключевых областях. Он также отметил важную роль 35-тысячной польской диаспоры в РК, которая активно способствует укреплению связей между двумя странами.

Польский депутат, в свою очередь, акцентировал внимание на положительной динамике двусторонних отношений и подтвердил приверженность углублению сотрудничества, включая развитие межпарламентских контактов.

По завершению встречи Р. Василенко пожелал польской стороне успехов в предстоящем председательстве в Совете ЕС в первой половине 2025 года.

Польша является одним из ведущих внешнеэкономических партнёров РК в Центральной и Восточной Европе. Казахстанско-польский товарооборот составляет свыше 80% от общего объёма торговли Польши со странами Центральной Азии. В 2023 г. товарооборот достиг 1,23 млрд долларов США. Прямые иностранные инвестиции из РП в РК с 2005 г. составили 447,8 млн долл. В РК работают 140 компаний с польским капиталом.

В парламентах РК и Польши действуют группы дружбы, направленные на укрепление сотрудничества между странами.