В Шахтах депутаты сорвали заседание комитета по бюджету

«На совещание явились всего трое народных избранников из восьми, которые входят в комитет», — сообщили в гордуме.
На заседании должны были обсуждать проект бюджета города на 2025 и 2026 и 2027 годы. Для этого приехали около 20 руководителей различных структур.
Однако из восьми депутатов пришли всего трое. Спустя полчаса ожидания заседание отменили по причине отсутствия кворума.
Из депутатов на совещании отсутствовали Владимир Андреянов, Дмитрий Долгопятов, Сергей Измайлов, Ирина Левашова и Роман Коробка. Причина прогула заседания неизвестна.