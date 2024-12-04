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Глеб Никитин пожелал своему экс-заместителю Ильину успехов в компании NtechLab

Юрий Ильин ушел со своего поста в начале декабря.

Источник: Глеб Никитин — Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал своему бывшему заместителю Юрию Ильину успехов на новом месте работы. Напомним, что экс-сотрудник регионального правительства ушел со своего поста в начале декабря. Он перешел в компанию NtechLab, где займется видеоаналитикой.

В своем телеграм-канале Глеб Никитин вспомнил о совместной работе с Юрием Ильиным. По словам главы региона, экс-заместитель зарекомендовал себя как профессионал. Губернатор назвал Ильина эффективным менеджером.

«У него большой опыт взаимодействия с различными структурами, ведь мы подготовили и провели огромное количество важнейших мероприятий, презентовали на федеральном и международном уровне нижегородские проекты».

заключил Глеб Никитин

Ранее мы писали, что Сергей Андронов занял пост главы нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ» в Кстове.