Глеб Никитин пожелал своему экс-заместителю Ильину успехов в компании NtechLab

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал своему бывшему заместителю Юрию Ильину успехов на новом месте работы. Напомним, что экс-сотрудник регионального правительства ушел со своего поста в начале декабря. Он перешел в компанию NtechLab, где займется видеоаналитикой.