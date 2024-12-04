Newsweek: Европа молча готовится к третьей мировой войне

По его оценкам, европейские страны НАТО уже начали закладывать основу для обороны, приписывая России угрозу нападения на территорию альянса. Журнал указывает, что блок пытается подготовиться как к возможной тотальной войне, так и к иным сценариям развития возможного конфликта. Отмечается, что подготовка Европы к войне с РФ находит свое отражение в борьбе за увеличение расходов на оборону в отдельных странах.
В рамках этой подготовки, как пишет Newsweek, прибалтийские страны альянса активно укрепляют свою сухопутную границу с РФ и оборудуют бомбоубежища. Скандинавские страны в свою очередь распространяют брошюры с планами по массовой эвакуации. Германия, напоминает журнал, начала разрабатывать планы по защите важных зданий и сооружений Берлина в случае атаки, а также сигнализировала о готовности выступить в качестве перевалочного пункта для сотен тысяч военных, готовых направиться в Восточную Европу.
3 октября тогда еще будущий еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюзу следует нарастить военный потенциал на случай противостояния с Россией, которое он считает возможным через шесть-восемь лет.