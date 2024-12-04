Newsweek: Европа молча готовится к третьей мировой войне

В рамках этой подготовки, как пишет Newsweek, прибалтийские страны альянса активно укрепляют свою сухопутную границу с РФ и оборудуют бомбоубежища. Скандинавские страны в свою очередь распространяют брошюры с планами по массовой эвакуации. Германия, напоминает журнал, начала разрабатывать планы по защите важных зданий и сооружений Берлина в случае атаки, а также сигнализировала о готовности выступить в качестве перевалочного пункта для сотен тысяч военных, готовых направиться в Восточную Европу.