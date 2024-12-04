Алексей Лошкин: считаю изучение БПЛА очень перспективным

Глава Челябинска посетил одну из городских лабораторий дронов, где свои навыки в конструкторском деле и программировании развивают школьники. По мнению мэра, сегодня БПЛА приносят много пользы.
Вчера, во вторник, Алексей Лошкин отправился в Образовательный центр № 5 (микрорайон Парковый). В этом учебном заведении не так давно открыли лабораторию по изучению и конструированию дронов, уже восьмую по счету за весь 2024 год. Здесь школьники могут опробовать себя в сборке, программировании и управлении квадрокоптерами. Специально для этого оборудованы обширные помещения — компьютерный класс и несколько полетных зон. Имеются также 3D-принтеры для создания необходимых деталей.
Своими мыслями на тему применения беспилотных летательных аппаратов и освоения этих устройств детьми градоначальник поделился в собственном телеграм-канале. По мнению Алексея Лошкина, дроны в последнее время стали важной частью нашей повседневности. Сейчас их применяют не только в боевых действиях, но и в мирной жизни. К примеру, для нужд промышленности, транспорта, сельского хозяйства, правоохранительных органов или сотрудников МЧС.
Как считает Алексей Лошкин, работа в лаборатории квадрокоптеров даст ученикам полезные навыки. Причем приобретенные знания пригодятся не только тем детям, что посвятят жизнь пилотированию или изготовлению БПЛА. Возможно, кто-то из школьников уже в школе начал осваивать будущую профессию.