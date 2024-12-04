Алексей Лошкин: считаю изучение БПЛА очень перспективным

Вчера, во вторник, Алексей Лошкин отправился в Образовательный центр № 5 (микрорайон Парковый). В этом учебном заведении не так давно открыли лабораторию по изучению и конструированию дронов, уже восьмую по счету за весь 2024 год. Здесь школьники могут опробовать себя в сборке, программировании и управлении квадрокоптерами. Специально для этого оборудованы обширные помещения — компьютерный класс и несколько полетных зон. Имеются также 3D-принтеры для создания необходимых деталей.