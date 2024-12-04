Учения ОДКБ в 2025 году пройдут в Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане

«Министерство обороны Кыргызстана очень ответственно подходит к проведению таких учений. Я глубоко убежден в том, что и в 2025 году учения на территории Кыргызстана будут также проведены на очень высоком организационном уровне», — подчеркнул Имангали Тасмагамбетов.