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Учения ОДКБ в 2025 году пройдут в Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения ОДКБ в будущем году пройдут в Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Каждый год у нас принимается план оперативно-боевой подготовки, в соответствии с которым проводятся учения по разным темам и направлениям. План оперативно-боевой подготовки на 2025 год также принят. Учения пройдут в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане», — сказал Имангали Тасмагамбетов.

По словам генсека Организации, на территории Кыргызстана пройдут командно-штабные учения «Рубеж-2025» и оперативный сбор с командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2025».

«Министерство обороны Кыргызстана очень ответственно подходит к проведению таких учений. Я глубоко убежден в том, что и в 2025 году учения на территории Кыргызстана будут также проведены на очень высоком организационном уровне», — подчеркнул Имангали Тасмагамбетов.

СНГ