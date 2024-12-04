Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

СЕУЛ, 4 дек — РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён на фоне ситуации с введением военного положения заявил о готовности уйти в отставку, сообщило агентство Рёнхап.
«Министр обороны Ким Ён Хён извинился перед гражданами, заявил о подаче президенту заявления об отставке», — пишет агентство.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.