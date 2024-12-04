Алексей Текслер принял ряд жестких решений, касающихся коммуналки

Несмотря на то что модернизации ЖКХ уделяется в регионе большое внимание, а денежные вливания в данную сферу из бюджетов разных уровней растут, жалоб у населения меньше не становится. Во время визита в Челябинск генерального прокурора РФ Игоря Краснова большинство обращений к нему касались именно бытовых моментов и нежелания ответственных лиц решать накопившиеся истории. Губернатор Алексей Текслер озвучил, как дальше будет развиваться ситуация.
На разговор были приглашены прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, а также представители исполнительных органов, руководители коммунальных служб региона и управляющих компаний. Совещание было жестким. Хотя генпрокурор по итогам своей рабочей поездки отметил качественную работу губернатора, оценка состояния жилищно-коммунального хозяйства была негативной. Речь шла про большой износ сетей, общий процент которого превышает общероссийский. Особенно это касается Челябинска, Миасса, Коркино, Копейска, Златоуста, Ашинского и Саткинского районов. Много жалоб регулярно поступает на системы водоотведения и канализации.
Как отметил Игорь Донгаузер, Южный Урал находится на первом месте в России по числу жалоб, находящихся на контроле генпрокурора. «Главы муниципалитетов должны быть лично озабочены проблемами на объектах ЖКХ. Об авариях, инцидентах нужно своевременно получать информацию и незамедлительно реагировать, выезжать на все инциденты, где пострадали люди», — сказал глава надзорного ведомства.
ПОМОЖЕТ НАЦПРОЕКТ
Алексей Текслер напомнил, что национальный проект «Инфраструктура для жизни» призван решить многие серьезные задачи. Замена ветхих сетей должна производиться ежегодно и в значительных объемах. План по модернизации ЖКХ разработан до 2030 года, в него входят мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
«План масштабный как по объему, так и по ресурсам. Поручаю министерству строительства и инфраструктуры, министерству ЖКХ совместно с муниципальными образованиями провести дополнительную инвентаризацию объектов, в первую очередь водоснабжения и водоотведения, и в случае необходимости добавить в комплексный план мероприятий, выделив приоритеты», — сказал губернатор.
Также главам районов и региональному министерству было поручено взять на личный контроль состояние всех известных проблемных сетей и принять все возможные меры по их восстановлению.
Управляющие компании должны обратить пристальное внимание на жителей, чьи подвалы были затоплены летними ливнями — осушить помещения и провести санитарную обработку. После должны быть составлены планы по дополнительным ремонтным работам общедомового имущества. «Если узнаю, что пишете отписки вместо реальной работы, обещаю — будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий», — предупредил Алексей Текслер.
КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Серьезность намерений губернатора нашла отражение в решении сменить руководство Госжилинспекции. Эти кадровые перестановки стали красноречивым сигналом для всех недобросовестных коммунальщиков: наказание неизбежно наступит.
Как отметил Алексей Текслер, многие управляющие компании позволяют себе работать неудовлетворительно, не реагируют на жалобы жителей, понимая, что на проверки действует мораторий. «Такая ситуация нас не устраивает, меры воздействия будут», — сказал глава региона.
Сейчас обсуждается ужесточение требований для получения лицензий управляющими компаниями. А срок передачи домов «временной» управляющей организации вырастет с одного года до трех лет. Региональная прокуратура получила указание провести масштабную проверку всей системы ЖКХ и дать правовую оценку действиям чиновников и управляек. По мнению губернатора, совместно с правоохранительными органами удастся навести порядок в отрасли.
Еще одним важным событием стало решение о создании регионального министерства ЖКХ, которое будет заниматься в первую очередь текущими коммунальными вопросами.
ЦИФРА
1338 коммунальных объектов должны быть капитально отремонтированы или реконструированы в ближайшие пять лет.