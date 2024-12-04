Алексей Текслер принял ряд жестких решений, касающихся коммуналки

Несмотря на то что модернизации ЖКХ уделяется в регионе большое внимание, а денежные вливания в данную сферу из бюджетов разных уровней растут, жалоб у населения меньше не становится. Во время визита в Челябинск генерального прокурора РФ Игоря Краснова большинство обращений к нему касались именно бытовых моментов и нежелания ответственных лиц решать накопившиеся истории. Губернатор Алексей Текслер озвучил, как дальше будет развиваться ситуация.