На Кубани сформировали эвакуационную комиссию на случай ЧС

Эвакуационная комиссия будет отвечать за планирование и организацию процесса эвакуации населения, а также за перемещение материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае стихийных бедствий, катастроф и чрезвычайных ситуаций. В состав комиссии войдут вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, а также представители силовых структур.