В Петербурге в ночь на 4 декабря прошел первый с начала зимы снег. А так как до этого в городе было тепло, а сейчас температура опустилась ниже нуля, то дороги и тротуары покрылись тонким слоем наледи. Специалисты заранее приступили к обработке улиц противогололедными составами. Как проходит обработка и уборка улиц в Северной столице проверил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
— Петербург готов к зиме, — отметил вице-губернатор.
Ранним утром 4 декабря Разумишкин приехал с инспекцией в Красносельский район и проверил базу механизации. Штат работников ручного труда в нем почти полностью укомплектован — на 95 процентов. Они вместе с другими специалистами с вечера 3 декабря убирали район от снега и обрабатывали территории, чтобы предотвратить образование наледи.
— Все необходимые мероприятия, которые должны быть выполнены, были выполнены. Подходы к социальному учреждению, подходы к остановкам и внутриквартальные проезды обработаны, — добавил Разумишкин.
Также вице-губернатор посетил дорожное предприятие по обслуживанию районных магистралей. Там он проверил, достаточно ли специалистов, спецтехники и навесного оборудования, а также оценил новую систему онлайн мониторинга работы уборочных машин, которую внедрили в этом году. Новая система позволяет отслеживать не только местонахождение техники, но и какую работу она делает.
В конце своего визита Разумишкин поручил ГАТИ до 6 декабря включительно провести обработку проездов, проходов во дворах, территории у детсадов и школ противогололедными материалами.