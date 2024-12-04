Вице-губернатор Евгений Разумишкин: Петербург готов к зиме

В Петербурге в ночь на 4 декабря прошел первый с начала зимы снег. А так как до этого в городе было тепло, а сейчас температура опустилась ниже нуля, то дороги и тротуары покрылись тонким слоем наледи. Специалисты заранее приступили к обработке улиц противогололедными составами. Как проходит обработка и уборка улиц в Северной столице проверил вице-губернатор Евгений Разумишкин.