Глава Кубани: «Лучшая политика — экономика»

«Лучшая политика — экономика», — заявил глава Кубани.
Вениамин Кондратьев отметил, что рост экономики края является приоритетным направлением. Несмотря на сегодняшние вызовы, люди должны чувствовать рост денег.
КРАСНОДАР 4 декабря, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проводит прямую линию. Свою речь он начал с важности развития экономики края.
«Лучшая политика — экономика», — заявил глава Кубани.
Вениамин Кондратьев отметил, что рост экономики края является приоритетным направлением. Несмотря на сегодняшние вызовы, люди должны чувствовать рост денег.