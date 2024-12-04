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Глава Кубани: «Лучшая политика — экономика»

КРАСНОДАР 4 декабря, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проводит прямую линию. Свою речь он начал с важности развития экономики края.

«Лучшая политика — экономика», — заявил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев отметил, что рост экономики края является приоритетным направлением. Несмотря на сегодняшние вызовы, люди должны чувствовать рост денег.

экономика