Юлия Галкина покинула пост замруководителя управления развития предпринимательства мэрии Воронежа

Заместитель руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа Юлия Галкина покинула пост. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в среду, 4 декабря. С 9 декабря Юлия Галкина приступит к работе в Контрольно-счетной палате города.