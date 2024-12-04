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Юлия Галкина покинула пост замруководителя управления развития предпринимательства мэрии Воронежа

С 9 декабря она приступит к работе в Контрольно-счетной палате города.

Источник: пресс-служба администрации Воронежа

Заместитель руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа Юлия Галкина покинула пост. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в среду, 4 декабря. С 9 декабря Юлия Галкина приступит к работе в Контрольно-счетной палате города.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Алексей Рыженин также стал исполнять обязанности первого заместителя главы администрации Воронежа по городскому хозяйству.