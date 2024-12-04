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Мэр Краснодара пообещал взять в работу поступившие губернатору обращения

Вместе с заместителями и руководителями всех подразделений он принимает участие в «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева.

Мэр Краснодара пообещал взять в работу поступившие губернатору обращения.

В своем telegram-канале Евгений Наумов написал, что вместе с заместителями и руководителями всех подразделений принимает участие в «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева.

Он подчеркнул, что в Краснодаре немало вопросов по развитию города и горожане не просто задают вопросы, а присылают предложения.

«Мы готовы их принять и оперативно отработать. На каждое из поступивших губернатору обращений мы ответим, даже если оно не прозвучит в прямом эфире», — написал Евгений Наумов.

Напомним, началась «Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Задать свой вопрос можно через чат-бот в телеграм «Вопрос Кондратьеву» @direct_line_23_bot, по многоканальному телефону 8 (861)268−60−44 или через платформу обратной связи портала «Госуслуги».