Мэр Краснодара пообещал взять в работу поступившие губернатору обращения.
В своем telegram-канале Евгений Наумов написал, что вместе с заместителями и руководителями всех подразделений принимает участие в «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева.
Он подчеркнул, что в Краснодаре немало вопросов по развитию города и горожане не просто задают вопросы, а присылают предложения.
«Мы готовы их принять и оперативно отработать. На каждое из поступивших губернатору обращений мы ответим, даже если оно не прозвучит в прямом эфире», — написал Евгений Наумов.
Напомним, началась «Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Задать свой вопрос можно через чат-бот в телеграм «Вопрос Кондратьеву» @direct_line_23_bot, по многоканальному телефону 8 (861)268−60−44 или через платформу обратной связи портала «Госуслуги».