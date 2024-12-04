ВС Сирии взяли под контроль окрестности города Хама на западе страны

Сирийские повстанцы и исламистские группировки начали совместное наступление утром 27 ноября. Ключевую роль в наступлении играют группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) и отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА; ранее была известна как «Сирийская свободная армия»), которую поддерживали США и Турция.