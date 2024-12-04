ВС Сирии взяли под контроль окрестности города Хама на западе страны

«Армия расширяет контроль к северо-востоку от Хамы после ожесточенных столкновений с боевиками», — говорится в сообщении.
Ранее военные самолеты Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по боевикам на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама.
Сирийские повстанцы и исламистские группировки начали совместное наступление утром 27 ноября. Ключевую роль в наступлении играют группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) и отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА; ранее была известна как «Сирийская свободная армия»), которую поддерживали США и Турция.
Центр по примирению враждующих сторон в республике Минобороны России сообщил, что российские ВКС поддерживают сирийские правительственные войска в борьбе с повстанцами.