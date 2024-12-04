Андрей Травников обозначил главные задачи в работе муниципалитетов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на пятом региональном форуме местного самоуправления, где обсудил важные изменения в системе управления региона. Он отметил, что уходящий 2024 год стал знаковым благодаря переходу на одноуровневую систему местного самоуправления. Губернатор поблагодарил команды округов, успешно завершившие преобразование муниципальных районов в округа, и призвал другие районы следовать этому примеру.
«Главная задача сегодня — это наши усилия по приближению победы, наша помощь армии во всех её формах и проявлениях, забота о родных и близких наших бойцов и тех земляках, которые вернулись или будут возвращаться домой после выполнения воинского долга», — отметил Андрей Травников.
На форуме также произошла смена председателя Совета муниципальных образований: Виктор Губер передал свои полномочия Андрею Михайлову. Губернатор подчеркнул важность ротации руководителей для внедрения новых идей в развитие местного самоуправления.
Кроме того, Травников акцентировал внимание на необходимости повышения квалификации муниципальных служащих через образовательные программы корпоративного университета правительства региона. Он также отметил важность поддержки армии и заботы о ветеранах.
В мероприятиях Форума приняли участие: Сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, главы и председатели Советов депутатов муниципальных районов, городских и муниципальных округов Новосибирской области, представители федеральных и областных исполнительных органов государственной власти.
Модератором выступил председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Новосибирской области», глава Новосибирского района Андрей Михайлов.
С основным докладом «Местное самоуправление на пороге перемен. Современные вызовы и новые задачи» на расширенном заседании выступил Депутат Госдумы Олег Иванинский.
Губернатор вручил Почётные грамоты и Благодарности отличившимся руководителям. В этом году значительно увеличена поддержка территориального общественного самоуправления, что позволит более эффективно решать задачи местного значения.