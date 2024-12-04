Андрей Травников обозначил главные задачи в работе муниципалитетов

«Главная задача сегодня — это наши усилия по приближению победы, наша помощь армии во всех её формах и проявлениях, забота о родных и близких наших бойцов и тех земляках, которые вернулись или будут возвращаться домой после выполнения воинского долга», — отметил Андрей Травников.