Вениамин Кондратьев: «Общественный транспорт в Архипо-Осиповке будет»

«Архипо-Осиповка большой населённый пункт. Я даже подумать не мог, что там нет общественного транспорта. Определённые проблемы улиц, микрорайонов по всему краю мне могут быть неизвестны. Сейчас незачем спрашивать почему там нет общественного транспорта, он там должен быть. Думаю, что глава Геленджика меня сейчас слышит», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.