Вениамин Кондратьев: «Общественный транспорт в Архипо-Осиповке будет»

К главе региона за две недели поступило свыше 10,2 тысячи вопросов.
Так, в прямом эфире жительница Архипо-Осиповки Татьяна Фёдоровна пожаловалась на отсутствие общественного транспорта в селе. По её словам, маршрутки по селу нет уже 2 года. Жителям и отдыхающим приходится ездить на такси.
«Архипо-Осиповка большой населённый пункт. Я даже подумать не мог, что там нет общественного транспорта. Определённые проблемы улиц, микрорайонов по всему краю мне могут быть неизвестны. Сейчас незачем спрашивать почему там нет общественного транспорта, он там должен быть. Думаю, что глава Геленджика меня сейчас слышит», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.
Губернатор сообщил, что максимум с первого марта 2025 года общественный транспорт в селе появится.