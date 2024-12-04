О чем говорил Владимир Путин на форумах «Россия зовет!»

«Смотрите, что происходило на протяжении предыдущих 20 с лишним лет: отношения между Россией и западным сообществом, “коллективным Западом”, в 90-е годы, в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? А здравого ответа нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов, мы были почти союзниками. Нет, несмотря на наши предупреждения, несмотря на наши разговоры, просьбы, все-таки инфраструктура подошла к нашим границам. Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены теперь системы противоракетной обороны, а пусковые установки, которые там стоят, — Mk 41 — на них могут быть поставлены и “Томагавки”, ударные системы. Это создает для нас угрозы — это же очевидный факт, очевидная вещь. Вы спросили про Украину: где эти “красные линии”? Это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество все-таки будет преобладать».