Yonhap: министр обороны Республики Корея подал в отставку

Ранее, 3 декабря, президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил парламент в дестабилизации обстановки и запретил деятельность политических партий. Вход в здание парламента был заблокирован. Однако через несколько часов парламент все же смог собраться на экстренное заседание и потребовал от главы государства отменить военное положение. Резолюция об отмене военного положения была единогласно одобрена всеми 190 депутатами, принимавшими участие в голосовании. После этого Юн Сок Ёль объявил о решении отменить военное положение. Партия «Тобуро» потребовала отставки президента.