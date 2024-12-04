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Yonhap: министр обороны Республики Корея подал в отставку

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минобороны Республики Корея Ким Ён Хён извинился перед гражданами за ситуацию с объявлением в стране военного положения и подал в отставку. Такую информацию сообщило агентство Yonhap.

Как передает ТАСС, до этого ведущая в Республике Корея оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» подала документ в профильный орган парламента с предложением объявить министру обороны страны импичмент.

Ранее, 3 декабря, президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил парламент в дестабилизации обстановки и запретил деятельность политических партий. Вход в здание парламента был заблокирован. Однако через несколько часов парламент все же смог собраться на экстренное заседание и потребовал от главы государства отменить военное положение. Резолюция об отмене военного положения была единогласно одобрена всеми 190 депутатами, принимавшими участие в голосовании. После этого Юн Сок Ёль объявил о решении отменить военное положение. Партия «Тобуро» потребовала отставки президента.