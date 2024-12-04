РФ удивлена реакцией Филиппин на проход российской подводной лодки

«Честно говоря, эта реакция нас удивила», — заметила Захарова, напомнив, что, в соответствии со ст. 58 Конвенции ООН по морскому праву, «в исключительной экономической зоне суда всех государств, как прибрежных, так и не прибрежных, пользуются свободой судоходства». «В связи с этим пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает нормы международного морского права», — подчеркнула дипломат.