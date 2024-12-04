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РФ удивлена реакцией Филиппин на проход российской подводной лодки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия удивлена реакцией Филиппин на проход российской подводной лодки в исключительной экономической зоне этой страны. Пребывание судна было абсолютно правомерным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Агентство «Москва»

2 декабря президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший выразил обеспокоенность присутствием дизель-электрической подводной лодки «Уфа» в акватории Южно-Китайского моря, отметив, что любое проникновение в исключительную экономическую зону страны «вызывает большую тревогу».

«Честно говоря, эта реакция нас удивила», — заметила Захарова, напомнив, что, в соответствии со ст. 58 Конвенции ООН по морскому праву, «в исключительной экономической зоне суда всех государств, как прибрежных, так и не прибрежных, пользуются свободой судоходства». «В связи с этим пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает нормы международного морского права», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, подобная реакция Манилы — это итог усилий западных правительств и СМИ по «демонизации» России и навязыванию мировой общественности «нарратива об агрессивных намерениях» РФ. «Мы призываем филиппинских коллег не поддаваться пропагандируемой Западом русофобии, антироссийской истерике, соблюдать предусмотренные международным правом возможности, свободы, права государств в мировом океане», — резюмировала Захарова.