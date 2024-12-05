Познер заявил, что интервью Лаврова Карлсону — хороший знак

Он добавил, что, когда высокопоставленные государственные деятели участвуют в подобных беседах, они всегда преследуют определенные цели. «Они понимают, почему они дают интервью данному журналисту. Поэтому я бы сказал, что да, это хороший знак», — подытожил Познер.