Познер заявил, что интервью Лаврова Карлсону — хороший знак

Журналист Владимир Познер заявил, что интервью главы российского МИД Сергея Лаврова американцу Такеру Карлсону — хороший знак, его слова передает Радиоточка НСН.
«Как мне кажется, готовность Лаврова давать интервью Карлсону — это какой-то показатель. Ведь люди уровня Лаврова просто так интервью не дают», — уточнил Познер.
Он добавил, что, когда высокопоставленные государственные деятели участвуют в подобных беседах, они всегда преследуют определенные цели. «Они понимают, почему они дают интервью данному журналисту. Поэтому я бы сказал, что да, это хороший знак», — подытожил Познер.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 4 декабря заявила, что Лавров дал масштабное интервью Карлсону. Беседа выйдет в ночь на 6 декабря, ее длительность — более полутора часов, уточнила Захарова. В интервью будет затронута и тема конфликта на Украине.