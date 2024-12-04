Экс-глава Гагаузии предложила провести референдум о нейтралитете Молдавии

Она отметила, что в ближайшее время партия направит обращение к председателю парламента Игорю Гросу, который также возглавляет правящую партию. «У него есть все необходимые рычаги и голоса для запуска процедуры организации этого референдума. Мы будем требовать гарантий, что депутаты правящей партии поддержат соответствующее решение. Надеемся, что председатель парламента осознает важность нашей инициативы и займет позицию, отличную от позиции президента Майи Санду, которая ранее отклонила наше предложение (провести консультативный референдум о нейтралитете параллельно с референдумом о европейской интеграции 20 октября — ред.)», — подчеркнула Влах, пояснив, что в ином случае партия рассмотрит возможность сбора подписей для организации референдума по народной инициативе.