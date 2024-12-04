«Новороссийск нерезиновый!» Губернатор Кубани предложил заморозить строительство жилья в городе-герое из-за дефицита воды

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря отвечает на вопросы жителей в рамках «прямой линии». Кубанцы направили главе региона поступило более 10 тысяч обращений. Отдельное время в прямом эфире выделили для вопросов жителей Новороссийска, и самым острым для них продолжает оставаться дефицит водопроводной воды.
«Нам по-прежнему подается вода по графику, хотя обещали, что в 2024 году мы наконец заживем в этом смысле! Получается, что никакие обещания выполнены не были!» — эмоционально заявила одна из вопрошающих из города-героя.