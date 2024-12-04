Глава МИД ФРГ Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину

Как правило, воинские контингенты ООН представлены странами, никак не вовлеченными в происходящий вооруженный конфликт. К примеру, в отношении Украины чисто гипотетически это могли бы быть (разумеется, это только в виде предположения) части и соединения ВС Пакистана или Бангладеш. Но никак не бундесвера или вооруженных сил Великобритании и Франции, которые, без всякого преувеличения, в настоящее время являются участниками конфликта и никак не могут быть миротворцами.