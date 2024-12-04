Вениамин Кондратьев о решении проблемы пробок в Краснодаре: «Есть — проекты, есть — прожекты»

В очередной раз губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время прямой линии задали вопрос о решении пробок в Краснодаре. Глава региона в очередной раз напомнил об идее строительства эстакад. По словам Кондратьева, это могло было бы стать решением. Но для этого нужно снести большое количество домов. А их владельцы просят за свои участки «космические суммы».