Вениамин Кондратьев о решении проблемы пробок в Краснодаре: «Есть — проекты, есть — прожекты»

В очередной раз губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время прямой линии задали вопрос о решении пробок в Краснодаре. Глава региона в очередной раз напомнил об идее строительства эстакад. По словам Кондратьева, это могло было бы стать решением. Но для этого нужно снести большое количество домов. А их владельцы просят за свои участки «космические суммы».
Вениамин Кондратьев обратил внимание, что город был спроектирован «узким». Дороги были рассчитаны на 300 тысяч жителей. При этом сейчас в городе живет гораздо больше людей.
«Мы не оставляем эту проблему. Мы пытаемся найти взвешенное решение, в том числе, перейти на общественный транспорт. Но мало людей, давайте честно говорить, готовы к этому», — признал губернатор.
Кондратьев также отметил, что два проектных института пытались решить проблемы пробок в Краснодаре. Он также призвал создать группу общественников, которые могли бы предложить выход из сложившейся ситуации. «Но есть проекты, а есть прожекты», — акцентировал он.
Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что специалисты сейчас прорабатывают программу по строительству новых развязок, которые дадут краснодарцам возможность передвигаться не в многочасовых пробках, а в «разумных пределах». Одна из таких развязок должна соединить улицы Володарского и Тихорецкую. Протяженность развязки — 3 км. Ее стоимость — около 5 млрд рублей. «Мы готовы в 2025 году приступить к строительству. Проект уже согласован», — доложил мэр.