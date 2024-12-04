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Волгоградский губернатор продлил полномочия еще одного зама

Геннадий Шевцов курирует комитеты по делам теробразований, внутренней и информационной политики, а также по делам национальностей и казачества.

Не менять коней на переправе, похоже, решил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после избрания на эту должность. На сегодняшний день он переназначил на новый срок уже четверых своих замов.

Четвертым стал Геннадий Шевцов — он курирует два комитета: по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, а также по делам национальностей и казачества.

Ранее стало известно о переназначении руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина, и первых вице-губернаторов Валерия Бахина и Александра Дорждеева.