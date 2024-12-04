Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за кражу невест

«Это не смешно. Мы все растим девочек. Сейчас время такое стало — с улицы крадут, без согласия родителей, без ведома девушки, будто это не человек вовсе, а товар, вещь. Они ломают судьбу человека. Я не понимаю парней. Если не смог завоевать симпатии девушки, то что это за парень? Что за манера “упаковывать” девушку с улицы, пихать в машину и заставлять стать его женой? Это ужасное явление в нашем обществе».