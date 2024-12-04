Военное положение в Южной Корее: зачем его вводили и возможное развитие событий

Не исключено, что и здесь просматривается влияние США, считает эксперт. Зорин предполагает, что на фоне поражения демократов на президентских выборах президент Джо Байден пытается дестабилизировать ситуацию в мире по максимуму. В числе этих попыток и разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по России, и активизация боевиков в Сирии с захватом Алеппо, и обострение на Корейском полуострове.