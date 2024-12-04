Военное положение в Южной Корее: зачем его вводили и возможное развитие событий

Ситуация в Республике Корея остается напряженной на фоне анонсированной президентом страны Юн Сок Ёлем отмены военного положения и несогласия парламентской оппозиции отказаться от процедуры импичмента.
Глава южнокорейского государства пообещал отменить военный режим, но попросил Национальное собрание отказаться от рассмотрения вотума недоверия президенту. Но неизвестно, к каким шагам готов Юн Сок Ёль при отказе оппозиции удовлетворить его просьбу.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким в беседе с РИА «Новости» исключил возможность начала вооруженного противоборства в стране. Ни силовики, ни граждане Республики Корея на реализацию такого сценария не пойдут, считает политолог.
Фактически решение о введении в Южной Корее военного положения означало бы установление в стране диктатуры действующего главы государства Юн Сок Ёля, отмечает политик и лидер Демократической партии России Александр Зорин. По мнению эксперта, хотя официально глава Республики Корея объяснял введение военного положения некоей борьбой с «просеверокорейскими силами», в действительности никаких представляющих опасность для Сеула сторонников Пхеньяна в стране нет.
Зорин подчеркнул, что спекуляции на «северокорейской угрозе» потребовались главе государства для обеспечения режима личной власти. Но сама идея ввести военное положение настораживает, так как она может стать очередным шагом для эскалации напряженности на Корейском полуострове.
Не исключено, что и здесь просматривается влияние США, считает эксперт. Зорин предполагает, что на фоне поражения демократов на президентских выборах президент Джо Байден пытается дестабилизировать ситуацию в мире по максимуму. В числе этих попыток и разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по России, и активизация боевиков в Сирии с захватом Алеппо, и обострение на Корейском полуострове.