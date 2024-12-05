Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Но не осталась в стороне и Украина. Как подчеркнула Захарова, Лавров подробнейшим образом рассказал Карлсону «о том, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе». «Беседа получилась очень интересной», — отметила дипломат.
Аналогичным образом интервью оценил сам Карлсон. «Оно получилось абсолютно захватывающим. Оно выйдет очень скоро», — отметил журналист, предстоящий выпуск интервью.
Подогревая интерес, Карлсон заявил, что «незаметно для большинства американцев США оказались в состоянии необъявленной реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет». «Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», — считает журналист. Он подчеркнул, что никто в Вашингтоне «не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». Госсекретарь США Энтони Блинкен прервал все контакты между Москвой и Вашингтоном, «на протяжении более чем двух лет нет никакого диалога», и это шокирует.
«Мы на грани глобальной войны. Почему никто не говорит об этом? Это интервью меняет это. Мы путешествуем по миру, чтобы рассказать вам правду о том, что действительно важно, — ясно и без страха», — говорится в анонсе на сайте Такера Карлсона.
Журналист также обратил внимание на свои попытки осветить украинский конфликт с разных сторон, после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2024 года он пытался побеседовать и с Владимиром Зеленским. «Мы постоянно обсуждали это, но этим усилиям мешало правительство США. Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: “Вы не можете давать интервью”», — указал Карлсон. По его словам, из-за того, как преподносят информацию американские СМИ, жители США не обладают полным видением ситуации, сложившейся на международной арене.