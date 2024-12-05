Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Подогревая интерес, Карлсон заявил, что «незаметно для большинства американцев США оказались в состоянии необъявленной реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет». «Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», — считает журналист. Он подчеркнул, что никто в Вашингтоне «не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». Госсекретарь США Энтони Блинкен прервал все контакты между Москвой и Вашингтоном, «на протяжении более чем двух лет нет никакого диалога», и это шокирует.