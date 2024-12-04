Помилование Хантера Байдена вызвало волну новых прошений, пишет Axios

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове, крупнейшем на территории, которые не входят в состав США, но находятся во владении. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.