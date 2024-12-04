В ОДКБ не исключают никаких сценариев из-за приближения НАТО к Беларуси и России

Еще генсек ОДКБ напомнил, что в ядерную доктрину России внесли очень серьезные изменения. И заметил, что потенциальные противники не могут не учитывать испытания в боевых условиях гиперзвукового оружия «Орешник», не имеющего на данный момент аналогов в мире. Поэтому Тасмагамбетов заявил, что вторжение НАТО в западные границы Беларуси и России стало бы абсолютным безрассудством.