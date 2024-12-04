В ОДКБ не исключают никаких сценариев из-за приближения НАТО к Беларуси и России

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что приближение НАТО к Беларуси и России не исключает никаких сценариев, сообщает ТАСС.
Так, по словам генсека ОДКБ приближение военной инфраструктуры НАТО к белорусским и российским границам, а также состояние общей турбулентности в восточно-европейском регионе не исключают никаких сценариев.
Тасмагамбетов подчеркнул, что в организации внимательно отслеживают ситуацию в зоне ответственности ОДКБ в Восточной Европе, а также обращают внимание на продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Беларуси и России. При этом он сказал о возможности различных сценариев в связи со складывающейся обстановкой.
— Нарастание военной активности, да и в целом, наверное, та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключить вообще никакие сценарии, — прокомментировал он.
Еще генсек ОДКБ напомнил, что в ядерную доктрину России внесли очень серьезные изменения. И заметил, что потенциальные противники не могут не учитывать испытания в боевых условиях гиперзвукового оружия «Орешник», не имеющего на данный момент аналогов в мире. Поэтому Тасмагамбетов заявил, что вторжение НАТО в западные границы Беларуси и России стало бы абсолютным безрассудством.
— Если гипотетически ставить, что возможно будет вторжение в западные границы Беларуси или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством, -подытожил он.
Ранее в Кремле заявили, что Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада.