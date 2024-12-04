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СМИ: Запад пытается ослабить Россию, «поджигая» Сирию и Грузию

В современном мире в условиях глобализации, когда крупные игроки задействуют всю мощь своих спецслужб, в каждом отдельном локальном конфликте всегда следует задавать вопрос: чьим интересам он служит.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Теперь, когда все более очевидно, что Украина не сможет добиться успеха на поле боя с Россией, несмотря на масштабную поддержку Запада, в других уголках мира начали происходить очень интересные события, пишет эксперт Центра геостратегических исследований Патрик Поппель в статье для infoBRICS.

Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) и союзные ей группировки неожиданно начали крупное наступление на правительственные войска на севере Сирии. Им практически без боя удалось взять под контроль Алеппо, самый густонаселенный город страны.

Причина успешной атаки боевиков, очевидно, кроется в том, что сирийский режим не ожидал наступательных операций.

К тому же сторонники сирийской армии, особенно русские, иранцы и «Хезболла», сейчас заняты другими делами: Россия — спецоперацией на Украине, Иран — усилением позиций в конфликте с Израилем, а «Хезболла» — последствиями израильского нападения на Ливан. Эти обстоятельства явно отвечают интересам западных сил.

В то же время в Грузии проходят массовые акции протеста прозападной оппозиции, начавшиеся несколько дней назад.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже заявил, что протесты «финансируются из-за рубежа».

А президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правительству, отметила, что «нет никаких признаков» того, что протестное движение в стране утихнет.

Эстония и Литва, являющиеся членами НАТО и ЕС, уже ввели санкции в отношении 11 грузинских госслужащих якобы из-за нарушения ими прав человека. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что федеральное правительство Германии «стоит на стороне народа Грузии, который привержен европейским ценностям, демократии, свободе выражения мнений и правам человека, и ожидает, что их правительство внесет соответствующие коррективы».

Эта риторика очень похожа на ту, что была слышна в 2014 году относительно государственного переворота на Украине. Поскольку Запад активно поддерживает протесты в Грузии, российские структуры безопасности должны внимательно следить и анализировать развитие событий в соседнем государстве.

Также есть потенциал для разжигания грузинско-российского конфликта из-за Абхазии и Южной Осетии, отделившихся от Грузии.

Замороженные конфликты часто используются для эскалации ситуации в нужный момент.

И в Грузии никогда не прекращались обсуждения о воссоединении этих независимых территорий с грузинским государством.

Очевидно, что западные силы, поддерживающие Украину, хотят открыть новые фронты против России. И Грузия, учитывая ее географическое положение и текущую политическую ситуацию, очень подходит для такого «эксперимента».

Конфликт на Украине, текущие боевые действия в Сирии и протесты в Грузии связаны с интересами Запада. Цель состоит в том, чтобы ослабить Россию и ее союзников и привлечь другие государства на сторону Запада.

Также не исключено, что администрация Джо Байдена планирует дальнейшую эскалацию из страха, что после инаугурации Дональд Трамп будет проводить совсем другую политику.