Теперь, когда все более очевидно, что Украина не сможет добиться успеха на поле боя с Россией, несмотря на масштабную поддержку Запада, в других уголках мира начали происходить очень интересные события, пишет эксперт Центра геостратегических исследований Патрик Поппель в статье для infoBRICS.
Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) и союзные ей группировки неожиданно начали крупное наступление на правительственные войска на севере Сирии. Им практически без боя удалось взять под контроль Алеппо, самый густонаселенный город страны.
К тому же сторонники сирийской армии, особенно русские, иранцы и «Хезболла», сейчас заняты другими делами: Россия — спецоперацией на Украине, Иран — усилением позиций в конфликте с Израилем, а «Хезболла» — последствиями израильского нападения на Ливан. Эти обстоятельства явно отвечают интересам западных сил.
В то же время в Грузии проходят массовые акции протеста прозападной оппозиции, начавшиеся несколько дней назад.
А президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правительству, отметила, что «нет никаких признаков» того, что протестное движение в стране утихнет.
Эстония и Литва, являющиеся членами НАТО и ЕС, уже ввели санкции в отношении 11 грузинских госслужащих якобы из-за нарушения ими прав человека. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что федеральное правительство Германии «стоит на стороне народа Грузии, который привержен европейским ценностям, демократии, свободе выражения мнений и правам человека, и ожидает, что их правительство внесет соответствующие коррективы».
Эта риторика очень похожа на ту, что была слышна в 2014 году относительно государственного переворота на Украине. Поскольку Запад активно поддерживает протесты в Грузии, российские структуры безопасности должны внимательно следить и анализировать развитие событий в соседнем государстве.
Также есть потенциал для разжигания грузинско-российского конфликта из-за Абхазии и Южной Осетии, отделившихся от Грузии.
И в Грузии никогда не прекращались обсуждения о воссоединении этих независимых территорий с грузинским государством.
Очевидно, что западные силы, поддерживающие Украину, хотят открыть новые фронты против России. И Грузия, учитывая ее географическое положение и текущую политическую ситуацию, очень подходит для такого «эксперимента».
Также не исключено, что администрация Джо Байдена планирует дальнейшую эскалацию из страха, что после инаугурации Дональд Трамп будет проводить совсем другую политику.