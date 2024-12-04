СМИ: Запад пытается ослабить Россию, «поджигая» Сирию и Грузию

Теперь, когда все более очевидно, что Украина не сможет добиться успеха на поле боя с Россией, несмотря на масштабную поддержку Запада, в других уголках мира начали происходить очень интересные события, пишет эксперт Центра геостратегических исследований Патрик Поппель в статье для infoBRICS.