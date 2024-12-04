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В Омской области назначили замминистров образования и сельского хозяйства

Распоряжения подписал губернатор Виталий Хоценко.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Заместителем министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности назначена Лариса Машинская. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором региона Виталием Хоценко во вторник, 3 декабря.

Также 2 декабря были назначены два заместителя министра образования: Николай Сергеев и Оксана Груздева. Последняя будет начальником управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования.

Напомним, контракты с заместителями министров, а также с самими министрами теперь заключаются сроком на один год.