В Омской области назначили замминистров образования и сельского хозяйства

Заместителем министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности назначена Лариса Машинская. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором региона Виталием Хоценко во вторник, 3 декабря.
Также 2 декабря были назначены два заместителя министра образования: Николай Сергеев и Оксана Груздева. Последняя будет начальником управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования.
Напомним, контракты с заместителями министров, а также с самими министрами теперь заключаются сроком на один год.