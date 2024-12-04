Захарова заявила о преждевременности обсуждения «плана Келлога»

По ее словам, Москва готова рассматривать конструктивные предложения по устранению «первопричин конфликта», но «так называемый план Кита Келлога нельзя считать официальным документом». «Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи», — сказала она по поводу содержания предложений.
Ранее один из источников Reuters сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп получил три предложения по мирному плану: от специального посланника по урегулированию на Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и экс-главы нацразведки Ричарда Гренелла. Все варианты подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и ее отказ от членства в НАТО.
По информации CNN, план Келлога предусматривает продолжение военной помощи США Украине при условии участия Киева в мирных переговорах с Россией и «формальной политики США по достижению прекращения огня и мирного урегулирования конфликта на Украине». Вступление Украины в НАТО будет «отложено» на длительный период, чтобы привлечь Россию за стол переговоров. США не попросят Украину отказаться от возвращения территорий, но рекомендуют добиваться этого исключительно дипломатическим путем.
Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал урегулировать конфликт на Украине. В середине ноября политик заявил, что будет добиваться этой цели «очень усердно».
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