Захарова заявила о преждевременности обсуждения «плана Келлога»

По информации CNN, план Келлога предусматривает продолжение военной помощи США Украине при условии участия Киева в мирных переговорах с Россией и «формальной политики США по достижению прекращения огня и мирного урегулирования конфликта на Украине». Вступление Украины в НАТО будет «отложено» на длительный период, чтобы привлечь Россию за стол переговоров. США не попросят Украину отказаться от возвращения территорий, но рекомендуют добиваться этого исключительно дипломатическим путем.