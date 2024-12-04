Максим Кудрявцев рассказал, сколько снегоуборочной техники закупил Новосибирск на сэкономленные средства

«В этом году с областного уровня нам оказали большую поддержку, за что огромное спасибо правительству и губернатору Андрею Травникову. Мы получили 2 млрд рублей, провели конкурсные процедуры — ещё в июне. Сэкономили 300 млн рублей. Первый контракт у нас был — 103 единицы техники, а на сэкономленные деньги мы закупили 9 роторных машин, которые понадобятся, когда снежный вал будет больше», — отметил мэр.