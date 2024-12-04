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Максим Кудрявцев рассказал, сколько снегоуборочной техники закупил Новосибирск на сэкономленные средства

Об этом глава города рассказал в ходе интервью на телеканале ОТС.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что в настоящее время городские дорожные службы наращивают мощности. В Новосибирск уже прибыли 63 новые машины для уборки улиц, ещё 49 должны прибыть совсем скоро. Об этом он рассказал в ходе интервью новосибирскому телеканалу ОТС.

«В этом году с областного уровня нам оказали большую поддержку, за что огромное спасибо правительству и губернатору Андрею Травникову. Мы получили 2 млрд рублей, провели конкурсные процедуры — ещё в июне. Сэкономили 300 млн рублей. Первый контракт у нас был — 103 единицы техники, а на сэкономленные деньги мы закупили 9 роторных машин, которые понадобятся, когда снежный вал будет больше», — отметил мэр.

По словам Максима Кудрявцева, в Новосибирске насчитывается около 600 машин для уборки, из них 450 единиц — зимняя техника.

«390 единиц сейчас на ходу и в любой момент готовы выйти, чтобы убирать город. В среднем в снежные сутки у нас выходило 190 единиц техники в ночь. Более 300 мы уже выводили на уборку», — добавил он.

Сейчас Новосибирск усиленно готовится к обильным снегопадам, которые могут совсем скоро накрыть регион.