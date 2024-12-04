Права детей в Казахстане: ратифицировано 16 международных документов

По его словам, Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Казахстаном в 1994 году, является основным международным документом в этой области. За эти годы Казахстан ратифицировал 16 основных международных документов, касающихся прав детей.
«С 2022 года на основе международного опыта разработан и запущен индекс состояния детей. Утвержден и реализуется комплексный план по защите детей от насилия, предупреждению суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы, являющийся межведомственным документом в области защиты прав детей».
Национальное законодательство по обеспечению прав детей постоянно совершенствуется. По словам Едила Оспана, ужесточена ответственность за любые проявления насилия в отношении детей, введены нормы для укрепления института семьи и безопасности несовершеннолетних, утвержден статус региональных уполномоченных по правам ребенка, определены их функции.
«С этого года введен институт наставничества для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжается работа по увеличению штатной численности и утверждению нормативов специалистов органов опеки и попечительства».
Кроме того, разработаны поправки по реализации права каждого ребенка «жить и воспитываться в семье». В Сенате Парламента обсуждается новая форма семейного размещения — законопроект о профессиональных принимающих семьях. Отечественное законодательство гарантирует детям материальное обеспечение, безопасность, образование, социальное обеспечение, охрану здоровья и другие.