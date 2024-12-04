Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Права детей в Казахстане: ратифицировано 16 международных документов

Казахстан ратифицировал 16 международных документов, касающихся прав детей. В Казахстане 6,8 млн детей, что составляет более трети всего населения. В ходе круглого стола вице-министр просвещения Едил Оспан остановился на принимаемых в стране мерах по защите прав детей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте РК.

Источник: EL.kz

По его словам, Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Казахстаном в 1994 году, является основным международным документом в этой области. За эти годы Казахстан ратифицировал 16 основных международных документов, касающихся прав детей.

«С 2022 года на основе международного опыта разработан и запущен индекс состояния детей. Утвержден и реализуется комплексный план по защите детей от насилия, предупреждению суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы, являющийся межведомственным документом в области защиты прав детей».

сказал спикер.

Национальное законодательство по обеспечению прав детей постоянно совершенствуется. По словам Едила Оспана, ужесточена ответственность за любые проявления насилия в отношении детей, введены нормы для укрепления института семьи и безопасности несовершеннолетних, утвержден статус региональных уполномоченных по правам ребенка, определены их функции.

«С этого года введен институт наставничества для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжается работа по увеличению штатной численности и утверждению нормативов специалистов органов опеки и попечительства».

сказал спикер в ходе круглого стола на площадке СЦК.

Кроме того, разработаны поправки по реализации права каждого ребенка «жить и воспитываться в семье». В Сенате Парламента обсуждается новая форма семейного размещения — законопроект о профессиональных принимающих семьях. Отечественное законодательство гарантирует детям материальное обеспечение, безопасность, образование, социальное обеспечение, охрану здоровья и другие.