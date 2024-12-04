Права детей в Казахстане: ратифицировано 16 международных документов

Казахстан ратифицировал 16 международных документов, касающихся прав детей. В Казахстане 6,8 млн детей, что составляет более трети всего населения. В ходе круглого стола вице-министр просвещения Едил Оспан остановился на принимаемых в стране мерах по защите прав детей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте РК.