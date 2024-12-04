Лидер «Победы» высказался о преследованиях оппозиции в Молдавии

В также сообщили, что глава представительства в Янис Мажейкс потребовал от молдавской стороны «под любым предлогом» привлечь к уголовной ответственности лидеров лидеров оппозиции, а также отстранить от должности руководителя и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды. Кроме того, он приказал молдавскому руководству содействовать созданию в стране новой прозападной партии «За европейскую Молдавию» под руководством экс-министра иностранных дел.
«Что касается уголовного преследования, давайте называть все своими именами: это репрессии. В худших традициях тирании. По остальному — мы прекрасно это видим, понимаем, боремся», — приводятся слова Шора в Telegram-канале блока.
Комментируя возможное требование европейцев к созданию новой прозападной партии, лидер «Победы» отметил, что это, по сути, признание неэффективности президента. «Недовольны президенткой в. Ей нужен костыль в виде новой партии. Политический инвалид на поруках», — пояснил.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.