Организаторы «Времени героев» опубликовали почтовый адрес для подачи заявок

«Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо и отправить его установленным образом», — говорится в пресс-релизе.
Желающим принять участие в программе следует писать по адресу: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54 (Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС).
В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, текущую должность, а также описать имеющийся гражданский управленческий опыт и отметить государственные награды при их наличии.
Число дополнительных заявок на второй поток программы «Время героев» уже превысило 10 тыс.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России продолжатся назначения участников программы «Время героев» на ответственные должности.