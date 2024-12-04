Текслер назначил временного руководителя Госжилинспекции Челябинской области

Сейчас она занимает должность заместителя начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». Новое назначение не освобождает Турарову от исполнения должностных обязанностей по занимаемой должности, но ей будут выплачивать оклад и надбавки по должности начальника ГЖИ.
Исполнять обязанности начальника региональной Госжилинспекции Турарова будет до назначения нового руководителя.
Юлия Турарова до 2015 года занимала различные должности в управлении ЖКХ администрации Челябинска. После этого перешла в главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», где занимала должности заместителя начальника, начальника отдела правового обеспечения. С июня 2022 года назначена на пост заместителя начальника ГЖИ.
Губернатор Алексей Текслер 2 декабря руководителя Госжилинспекции Челябинской области Рашиду Ковалёву. Такое решение было принято после визита в Челябинск генпрокурора России Игоря Краснова. Он начать масштабные проверки в сфере ЖКХ в Челябинской области. Краснов подчеркнул, что люди не живут, а выживают и тратят свои собственные деньги на обслуживание домов.
После этого Алексей Текслер за «пускание людей по кругу» в сфере ЖКХ и сменить руководство Госжилинспекции Челябинской области.