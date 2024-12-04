Текслер назначил временного руководителя Госжилинспекции Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер 2 декабря руководителя Госжилинспекции Челябинской области Рашиду Ковалёву. Такое решение было принято после визита в Челябинск генпрокурора России Игоря Краснова. Он начать масштабные проверки в сфере ЖКХ в Челябинской области. Краснов подчеркнул, что люди не живут, а выживают и тратят свои собственные деньги на обслуживание домов.